Ultime Notizie – Morto Bruno Arena dei Fichi d’India, aveva 65 anni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lutto nel mondo del teatro e della tv: è Morto oggi, all’età di 65 anni, Bruno Arena, anima del duo comico dei Fichi d’India. A darne notizia sui social l’amico Paolo Belli, che ha condiviso su Facebook la foto di un loro abbraccio con il commento ‘Rip in pace, amico mio”. L’attore, che componeva i Fichi d’India insieme al collega Max Cavallari, era lontano dalle scene da diverso tempo a causa di una malattia. Non appena si è diffusa la notizia della morte, sui social è scattato il cordoglio commosso dei fan e dei tifosi dell’Inter, la grande passione calcistica dell’artista. Nel 2013, Arena ebbe un’emorragia cerebrale che lo costrinse ad un’operazione d’urgenza e a stare lontano dai riflettori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lutto nel mondo del teatro e della tv: èoggi, all’età di 65, anima del duo comico dei. A darne notizia sui social l’amico Paolo Belli, che ha condiviso su Facebook la foto di un loro abbraccio con il commento ‘Rip in pace, amico mio”. L’attore, che componeva iinsieme al collega Max Cavallari, era lontano dalle scene da diverso tempo a causa di una malattia. Non appena si è diffusa la notizia della morte, sui social è scattato il cordoglio commosso dei fan e dei tifosi dell’Inter, la grande passione calcistica dell’artista. Nel 2013,ebbe un’emorragia cerebrale che lo costrinse ad un’operazione d’urgenza e a stare lontano dai riflettori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

