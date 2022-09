Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1.036 contagi e un morto: bollettino 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 1.036 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Si registra inoltre un altro morto. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 557.288. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne) e sale a 3.665. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 524898 dimessi/guariti (+704 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28725 (+241 rispetto a ieri). Di questi, 136 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle Ultime 24 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 1.036 i nuovidainsecondo ildi, 28. Si registra inoltre un altro. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 557.288. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne) e sale a 3.665. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 524898 dimessi/guariti (+704 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi insono 28725 (+241 rispetto a ieri). Di questi, 136 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ...

