Ultime Notizie – Alloro Fest, venerdì il ‘Premio Kalsa’ a Palermo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eroi, persone note e uomini e donne comuni, ma capaci di grandi gesti del e nel nostro tempo. Questi gli undici premiati della terza edizione del “Premio Kalsa, che si svolgerà, presentata dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, il 30 settembre alle 20,30 nella serata conclusiva de L’Alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. I premiati sono: la, presidente e fondatrice di The Global Thinking Foundation Claudia Segre, la preside scolastica Antonella Di Bartolo, il regista e Drammaturgo Alessandro Ienzi, il giornalista Francesco La Licata, la vice direttore conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera Mariangela Longo. A questi premiati si sommano i quattro vigili del fuoco-eroi, protagonisti di una operazione di salvataggio in mare, Vito Nicastro Cesare Giammanco, Antonino Romano e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eroi, persone note e uomini e donne comuni, ma capaci di grandi gesti del e nel nostro tempo. Questi gli undici premiati della terza edizione del “Premio Kalsa, che si svolgerà, presentata dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, il 30 settembre alle 20,30 nella serata conclusiva de L’, al Giardino dei Giusti in via90 a. I premiati sono: la, presidente e fondatrice di The Global Thinking Foundation Claudia Segre, la preside scolastica Antonella Di Bartolo, il regista e Drammaturgo Alessandro Ienzi, il giornalista Francesco La Licata, la vice direttore conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera Mariangela Longo. A questi premiati si sommano i quattro vigili del fuoco-eroi, protagonisti di una operazione di salvataggio in mare, Vito Nicastro Cesare Giammanco, Antonino Romano e ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Frontex, 66mila russi entrati in #Ue in una settimana. ?? #Putin a #Erdogan: «Pronti a… - mauro_piovan : Calciomercato Juve, si inserisce Marotta! Vuole l’obiettivo di Cherubini - carlosantaroni2 : RT @AngiKappa: #migranti 369 su un barcone in balia del maltempo soccorsi da nostra @guardiacostiera e @Frontex . Approdati a Catania,Pozz… -