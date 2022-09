Tuttosport – “La partita con la Cremonese vale 6 punti” (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 20:49:01 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: LECCE – Il nuovo difensore del Lecce, il croato Marin Pongracic, si è presentato in sala stampa al Via del Mare. Ecco le sue parole: “Gioco in una grande squadra, concompagni fortissimied uno staff preparato. Intorno a me c’è molta qualità e questo mi ha aiutato a farmiambientare quanto primain giallorosso quindi le mieimpressionidi questi primi mesi sono molto positive. Sappiamo che questo non è un campionato facile, ma dando il massimo possiamo far bene contro ogni avversario anche se dobbiamo migliorare perchéavremmo meritato più puntie dobbiamo conquistarne sempre più”. Pongracic è convinto di poter migliorare ancora molto: “Per ora ho giocato tre gare dall’inizio, al momento sono felice anche perchéogni gara è andata meglio dell’altra dal punto di vista personale. So ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 20:49:01 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: LECCE – Il nuovo difensore del Lecce, il croato Marin Pongracic, si è presentato in sala stampa al Via del Mare. Ecco le sue parole: “Gioco in una grande squadra, concompagni fortissimied uno staff preparato. Intorno a me c’è molta qualità e questo mi ha aiutato a farmiambientare quanto primain giallorosso quindi le mieimpressionidi questi primi mesi sono molto positive. Sappiamo che questo non è un campionato facile, ma dando il massimo possiamo far bene contro ogni avversario anche se dobbiamo migliorare perchéavremmo meritato piùe dobbiamo conquistarne sempre più”. Pongracic è convinto di poter migliorare ancora molto: “Per ora ho giocato tre gare dall’inizio, al momento sono felice anche perchéogni gara è andata meglio dell’altra dal punto di vista personale. So ...

