Terra: a breve saremo 8 miliardi, India più popolosa della Cina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un balzo esponenziale per gli abitanti del Pianeta Terra. Il 15 novembre prossimo la popolazione raggiungerà gli 8 miliardi di persone. Lo ha calcolato una proiezione effettuata dall'Onu a basata sui ritmi di crescita demografica degli ultimi anni. Le Nazioni Unite fanno notare che il tetto è il frutto del crollo della mortalità infantile a livello planetario. La linea di crescita demografica tracciata da un report pubblicato dall'Onu dice che dopo il limite degli 8 miliardi fissato al 15 novembre, nel 2030 saremo in 8 miliardi e mezzo e via via fino a 10 miliardi e 400 milioni alla fine di questo secolo. L'Estremo Oriente e il Sud Est asiatico saranno ancora l'area più affollata del pianeta ma la lo sviluppo più impetuoso arriverà dall'Africa (Congo, Egitto Etiopia, ...

