Sorpresa Napoli | può tornare in campo già contro il Torino

Il Napoli è primo in classifica grazie alla vittoria contro il Milan e, dopo la sosta, è chiamato a difendere il primato contro il Torino. Proprio contro i rossoneri Matteo Politano ha rimediato una distorsione alla caviglia che rischiava di escluderlo per diverso tempo. Arrivano buone notizie però riguardo le condizioni dell'attaccante ventinovenne, che secondo Il Mattino potrebbe tornare a disposizione di Spalletti già contro il Torino. L'esterno classe '93 sembra intenzionato a bruciare le tappe e tornare in campo in anticipo rispetto alle tre settimane preventivate dai medici del Napoli. Politano stava regalando ottime prestazioni sia in ...

