“Sono contento di morire, ma mi dispiace”: due anni senza Gigi Proietti (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ultimo film a cui ha partecipato, Io Sono Babbo Natale, con Marco Giallini, è uscito, postumo, il 3 novembre 2021, a un anno esatto dalla sua scomparsa. Gigi Proietti non c’è più, ma la sua ironia delicata continua a volare tra noi. L’attore è scomparso il 2 novembre del 2020, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Nella primavera 2020, la sua voce che si era prestata a doppiare tantissimi miti del cinema, da Robert De Niro a Dustin Hoffman, si era pronunciata anche in uno spot del Comune di Roma per invogliare le persone a rispettare il lockdown. Verso il quale, da mente brillante qual era, riusciva a trovare dei risvolti positivi. In un’intervista con il Corriere della Sera dichiarava infatti: Abbiamo più tempo per pensare – disse – per riflettere su come vivere bene in una comunità. È troppo facile scaricare sugli ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ultimo film a cui ha partecipato, IoBabbo Natale, con Marco Giallini, è uscito, postumo, il 3 novembre 2021, a un anno esatto dalla sua scomparsa.non c’è più, ma la sua ironia delicata continua a volare tra noi. L’attore è scomparso il 2 novembre del 2020, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Nella primavera 2020, la sua voce che si era prestata a doppiare tantissimi miti del cinema, da Robert De Niro a Dustin Hoffman, si era pronunciata anche in uno spot del Comune di Roma per invogliare le persone a rispettare il lockdown. Verso il quale, da mente brillante qual era, riusciva a trovare dei risvolti positivi. In un’intervista con il Corriere della Sera dichiarava infatti: Abbiamo più tempo per pensare – disse – per riflettere su come vivere bene in una comunità. È troppo facile scaricare sugli ...

borghi_claudio : Sono molto contento che sia stato eletto per FI @PierantonioZ, ottimo presidente della Commissione d'Inchiesta sull… - Palazzo_Chigi : Draghi a NY: Sono molto contento di tornare allo #Youth4Climate. Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo… - danieledv79 : RT @ItaliaViva: .@GToccafondi: 'Sono contento per il Terzo Polo, ora lavorerò per i giovani' - ItaliaViva : .@GToccafondi: 'Sono contento per il Terzo Polo, ora lavorerò per i giovani' - SilviaAzzaroli : Perché si parla tanto de #LaSirenetta? @HalleBailey è di #colore. Siamo nel 2022 eppure vi sono ancora degli indi… -