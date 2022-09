Sky | Ronaldo al Napoli è saltato perché De Laurentiis ha rifiutato 100 milioni per Osimhen

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È Sky Sport a rivelare alcuni retroscena sulla trattativa (che Giuntoli ha smentito più volte, ma che come ilsta ha scritto sin da luglio c’è stata, eccome se c’è stata) che poteva portare Cristianoa vestire la maglia del. Secondo quanto riferisce la nota emittente satellitare, al termine di una serie di colloqui durati per alcuni giorni Mendes ha proposto, per conto del Manchester United, 100di euro a Deper Victor, oltre al prestito del fuoriclasse portoghese. Il presidente del– secondo Sky – avrebbequest’offerta chiedendo 120per il nigeriano e il pagamento a carico dei Red Devils dell’intero stipendio di Cr7. A queste condizioni, l’affare è ...

...in cui Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio darein prestito al Napoli. La controproposta degli azzurri, secondoSport,...Tutte le mosse del potentissimo agente portoghese sonno state rivelate dache ha spiegato come l'idea - ossessione di Mendes fosse quella spedire Cristianoin un club che giocasse la ... Nations League, Cristiano Ronaldo subisce un duro colpo al naso ma resta in campo Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio dare Ronaldo ...Aurelio De Laurentiis fece una controproposta a Jorge Mendes e al Manchester United per aprire all'arrivo di Cristiano Ronaldo in azzurro.