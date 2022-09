Shakira a processo per frode fiscale in Spagna: chiesta condanna a 8 anni e 2 mesi e multa da 23,7 milioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Shakira andrà a processo per una presunta frode fiscale al Tesoro spagnolo da 14,5 milioni di euro. Il giudice di Esplugues de Llobregat (Barcellona) ha emesso un’ordinanza per aprire il processo dopo che sono fallite le trattative tra la procura e l’artista per raggiungere un accordo. L’accusa ha chiesto una condanna a otto anni e due mesi e il pagamento di una multa di 23,7 milioni. Il prossimo passo sarà quello di fissare una data per l’udienza. L’organo competente a giudicarla sarà l’Alta corte di Barcellona, poiché, spiega El Paìs, i reati superano i cinque anni di reclusione. Nell’ordinanza, il giudice non ha imposto misure cautelari a Shakira. I sei reati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)andrà aper una presuntaal Tesoro spagnolo da 14,5di euro. Il giudice di Esplugues de Llobregat (Barcellona) ha emesso un’ordinanza per aprire ildopo che sono fallite le trattative tra la procura e l’artista per raggiungere un accordo. L’accusa ha chiesto unaa ottoe duee il pagamento di unadi 23,7. Il prossimo passo sarà quello di fissare una data per l’udienza. L’organo competente a giudicarla sarà l’Alta corte di Barcellona, poiché, spiega El Paìs, i reati superano i cinquedi reclusione. Nell’ordinanza, il giudice non ha imposto misure cautelari a. I sei reati ...

