Scuole: manutenzione straordinaria in Area Sud per l’anno 2022-23 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Sud, per un importo complessivo di quasi 200 mila euro. “Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e di manutenzione diffusa. Abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi: Area nord, centro e sud della provincia di Salerno. In questo caso quindi, in merito all’Area Sud, stiamo intervenendo in molti istituti: al Glorioso di Montecorvino per rimozione frana vuoto tecnico e pulizia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno, in occasione dell’inizio delscolastico/2023, sta eseguendo lavori diper fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Sud, per un importo complessivo di quasi 200 mila euro. “Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e didiffusa. Abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi:nord, centro e sud della provincia di Salerno. In questo caso quindi, in merito all’Sud, stiamo intervenendo in molti istituti: al Glorioso di Montecorvino per rimozione frana vuoto tecnico e pulizia ...

Rogpiton : @Gianni78605577 @dariodivico @Giamma1981 @sole24ore Basta guardare la manutenzione e la pulizia di strade, parchi,… - carlorebuffo : @BMastrotta Parlano per luoghi comuni, senza sapere cio' che dicono. Plagiati come plastilina da un corpo docente a… - gp_fiore : @ciropellegrino Ciro, i temi dell’edilizia scolastica insieme alle allerte meteo ed alla assenza di manutenzione an… - PetuffoTanker : @Simonit99339794 @scottecs A questo punto perché non pagare anche interamente tutto il percorso scolastico fino all… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Manutenzione 'fuori stagione': caos per i lavori al marciapiede davanti alle scuole -