Scoperto un vero Galileo sotto falso nome (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Un vero Galileo sotto falso nome, un Galileo prima del cannocchiale, un’opera dalla paternità incerta scritta sotto pseudonimo e una storia complessa di attribuzioni degna di un giallo, ora dipanata grazie all’abilità quasi investigativa di Matteo Cosci, ricercatore al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Lo studioso ha rinvenuto le prove documentali conservate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che confermano la dibattuta attribuzione del trattato “Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri” (1606) a Galileo Galilei (1564-1642). La pubblicazione, che all’epoca venne accolta come pseudonima senza che l’identità dell’autore venisse mai accertata, può dunque essere confermata ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Un, unprima del cannocchiale, un’opera dalla paternità incerta scrittapseudonimo e una storia complessa di attribuzioni degna di un giallo, ora dipanata grazie all’abilità quasi investigativa di Matteo Cosci, ricercatore al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Lo studioso ha rinvenuto le prove documentali conservate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che confermano la dibattuta attribuzione del trattato “Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri” (1606) aGalilei (1564-1642). La pubblicazione, che all’epoca venne accolta come pseudonima senza che l’identità dell’autore venisse mai accertata, può dunque essere confermata ...

Scoperto un vero Galileo sotto falso nome Una storia complessa di attribuzioni degna di un giallo dipanata grazie all'abilità quasi investigativa di Matteo Cosci, ricercatore dell'Università Ca' Foscari di Venezia Un vero Galileo sotto falso nome, un Galileo prima del cannocchiale, un'opera dalla paternità incerta scritta sotto pseudonimo e una storia complessa di attribuzioni degna di un giallo, ora dipanata ...