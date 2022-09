Santa Severa, al Castello “Festa dei Nonni” e visite guidate nel primo fine settimana di ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Santa Marinella – Un evento da non perdere quello dedicato alla Festa dei Nonni, domenica 2 ottobre con la Banda Musicale Cittadina “Uniti per la Musica” che porta le note più sublimi all’interno del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Dalle ore 15.00 Stand Musicali, un percorso di conoscenza degli strumenti Musicali tipici per Banda con punti dimostrativi e esecuzioni musicali all’interno delle piazze del Borgo, un percorso di visita del complesso monumentale allietato dalla musica che si concluderà alle 17.00 con un gran concerto finale. Ingresso gratuito senza prenotazione. Sabato 1 ottobre e domenica 2 ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022)Marinella – Un evento da non perdere quello dedicato alladei, domenica 2con la Banda Musicale Cittadina “Uniti per la Musica” che porta le note più sublimi all’interno deldi, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella. Dalle ore 15.00 Stand Musicali, un percorso di conoscenza degli strumenti Musicali tipici per Banda con punti dimostrativi e esecuzioni musicali all’interno delle piazze del Borgo, un percorso di visita del complesso monumentale allietato dalla musica che si concluderà alle 17.00 con un gran concerto finale. Ingresso gratuito senza prenotazione. Sabato 1e domenica 2 ...

