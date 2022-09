Samsung apre le registrazioni per la beta della One UI 5.0 per Galaxy S20 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Samsung apre le registrazioni per la beta della One UI 5.0 basata su Android 13 per gli utenti Galaxy S20. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 28 settembre 2022)leper laOne UI 5.0 basata su Android 13 per gli utentiS20. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung apre le registrazioni per la beta della One UI 5.0 per Galaxy S20 #android #android13 - TutelaMarchio : Samsung, brevetto per lo sblocco sicuro col volto con due fotocamere in display - HDblog: Un brevetto depositato pr… -