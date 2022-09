Ruby ter, nuova udienza del processo con Silvio Berlusconi imputato (Di mercoledì 28 settembre 2022) - La procura di Milano ha chiesto una condanna a sei anni per corruzione in atti giudiziari. Due ex papi girls oggi sono in aula, sono le gemelle Imma e Concetta De Vivo Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) - La procura di Milano ha chiesto una condanna a sei anni per corruzione in atti giudiziari. Due ex papi girls oggi sono in aula, sono le gemelle Imma e Concetta De Vivo

