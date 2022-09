Regione Lazio – Approvata legge su Etruria meridionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) – Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio – Stanziati 2,7 milioni di euro per il biennio 2022-23 – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato all’unanimità (34 votanti) la proposta di legge regionale n. 281 del 9 marzo 2021 concernente “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale”. Il provvedimento – informa un comunicato – è stato presentato in Aula dai due proponenti, Emiliano Minnucci (Pd, nella foto) e Marietta Tidei (gruppo Misto-Italia Viva), i quali hanno spiegato che si tratta di una legge che valorizza il territorio compreso nel triangolo tra Fiumicino, Bracciano e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) – Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio – Stanziati 2,7 milioni di euro per il biennio 2022-23 – Il Consiglio regionale del, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato all’unanimità (34 votanti) la proposta diregionale n. 281 del 9 marzo 2021 concernente “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’”. Il provvedimento – informa un comunicato – è stato presentato in Aula dai due proponenti, Emiliano Minnucci (Pd, nella foto) e Marietta Tidei (gruppo Misto-Italia Viva), i quali hanno spiegato che si tratta di unache valorizza il territorio compreso nel triangolo tra Fiumicino, Bracciano e ...

