Provincia di Cremona: Concorso per 2 Tecnici Esperti (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Provincia di Cremona ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Esperto Tecnico, per il settore ambiente e territorio, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due Esperti Tecnici, categoria D, presso il settore ambiente e territorio. Requisiti ed Invio della Domanda Termine della presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e il fac-simile ...

