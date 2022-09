Papa Francesco compirà un viaggio in Bahrein dal 3 al 6 novembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “Accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali, Papa Francesco compirà l’annunciato viaggio apostolico nel Regno del Bahrein nei giorni dal 3 al 6 novembre di quest’anno, visitando le città di Manama e Awali in occasione del Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”. E’ quanto riferisce il portavoce della sala stampa vaticana Matteo Bruni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 settembre 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “Accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali,l’annunciatoapostolico nel Regno delnei giorni dal 3 al 6di quest’anno, visitando le città di Manama e Awali in occasione del Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”. E’ quanto riferisce il portavoce della sala stampa vaticana Matteo Bruni. L'articolo L'Opinionista.

