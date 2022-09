Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 196 (Di mercoledì 28 settembre 2022) nuovo sbarco, dopo una tregua durata circa dieci giorni, nel porto di Roccella Ionica. Sono 196 i Migranti, di varie nazionalità, arrivati nello scalo marittimo della Locride nel giro di sei ore a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022), dopo una tregua durata circa dieci giorni, nel porto di Roccella Ionica. Sono 196 i, di varie nazionalità,nello scalo marittimo dellanel giro di sei ore a ...

sissiisissi2 : RT @AnsaCalabria: Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 196. Erano su yacht soccorso al largo, altri circa 200 verso Crotone |#… - AnsaCalabria : Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 196. Erano su yacht soccorso al largo, altri circa 200 verso Crot… - Gabri6388203 : @SereScandellari Beh lei rappresenta tutto quello che oggi ha fatto perdere le elezioni al pd . Meglio averla a Rom… - lanzaluc : @diMartedi dragoni paragona i non vaccinati discriminati ai migranti. E segna un nuovo record sulla lavagna delle cazzate. - Nat_Casatelli : RT @Giul_Granato: Alle #ElezioniPolitiche2022 vince #GiorgiaMeloni. Che succederà? Il carattere del nuovo Governo sarà continuità in econo… -