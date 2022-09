La Danimarca in Qatar con una maglia di protesta senza lo sponsor Hummel e il logo (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Danimarca giocherà i Mondiali in Qatar con una maglia di protesta. Lo ha annunciato lo sponsor Hummel che ha presentato le divise. Divise con i loghi dello sponsor e della Danimarca molto attenuati, quasi invisibili. Hummel ha presentato le maglie su Instagram. La terza maglia sarà nera in segno di lutto per i lavoratori morti nella realizzazione degli stadi per i mondiali e per la violazione di diritti umani. Su Instagram Hummel ha dichiarato: Con le nuove maglie della nazionale danese, vogliamo inviare un doppio messaggio. Non sono solo ispirati da Euro 92, rendendo omaggio al più grande successo calcistico della Danimarca, ma è anche una protesta contro il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lagiocherà i Mondiali incon unadi. Lo ha annunciato loche ha presentato le divise. Divise con i loghi delloe dellamolto attenuati, quasi invisibili.ha presentato le maglie su Instagram. La terzasarà nera in segno di lutto per i lavoratori morti nella realizzazione degli stadi per i mondiali e per la violazione di diritti umani. Su Instagramha dichiarato: Con le nuove maglie della nazionale danese, vogliamo inviare un doppio messaggio. Non sono solo ispirati da Euro 92, rendendo omaggio al più grande successo calcistico della, ma è anche unacontro il ...

