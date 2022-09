“Imma Tataranni 2” spopola, complicati intrecci amorosi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 è tornata. Il primo degli ultimi quattro episodi della seconda stagione è andato in onda su Rai1 il 27 settembre in prima serata e ha letteralmente sbancato. Merito della bravura dei suoi protagonisti, a cominciare da Vanessa Scalera (Imma Tataranni) ma anche dai sorprendenti intrecci amorosi che mettono in difficoltà il sostituto procuratore. Imma Tataranni 2, il debutto di successo Imma Tataranni 2 dunque spopola e il primo degli ultimi quattro episodi ha incollato al piccolo schermo 4.424.000 spettatori pari al 25.2%, ottenendo il podio di trasmissione più vista della prima serata. Ma nessuno si avvicina in fatto di successo. Il secondo programma più visto è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022)– Sostituto procuratore 2 è tornata. Il primo degli ultimi quattro episodi della seconda stagione è andato in onda su Rai1 il 27 settembre in prima serata e ha letteralmente sbancato. Merito della bravura dei suoi protagonisti, a cominciare da Vanessa Scalera () ma anche dai sorprendentiche mettono in difficoltà il sostituto procuratore.2, il debutto di successo2 dunquee il primo degli ultimi quattro episodi ha incollato al piccolo schermo 4.424.000 spettatori pari al 25.2%, ottenendo il podio di trasmissione più vista della prima serata. Ma nessuno si avvicina in fatto di successo. Il secondo programma più visto è ...

