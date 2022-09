Il M5S non è solo chiacchiere e distintivo: il Reddito di Cittadinanza lo toglie anche. Parla Luca Trapanese (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sui social, gira un grafico del Sole24Ore che evidenzia come il numero dei voti dati al Movimento 5 Stelle sia direttamente proporzionale a quello dei percettori di Reddito di Cittadinanza. Ma il segreto del successo non si può fermare a questa considerazione. Luca Trapanese, assessore pentastellato alle politiche sociali del Comune di Napoli, la mette così: “Noi vinciamo con il nostro simbolo perché, al di là del Reddito di Cittadinanza, affrontiamo temi che altri dimenticano: dai diritti Lgbt all’ambiente, dal lavoro al welfare. E poi perché siamo in ascolto costante con la gente, che ci vede come il loro partito. Riusciamo ad essere coerenti e anche concreti, infatti. Portiamo a casa risultati indiscutibili. Così facendo, ci sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sui social, gira un grafico del Sole24Ore che evidenzia come il numero dei voti dati al Movimento 5 Stelle sia direttamente proporzionale a quello dei percettori didi. Ma il segreto del successo non si può fermare a questa considerazione., assessore pentastellato alle politiche sociali del Comune di Napoli, la mette così: “Noi vinciamo con il nostro simbolo perché, al di là deldi, affrontiamo temi che altri dimenticano: dai diritti Lgbt all’ambiente, dal lavoro al welfare. E poi perché siamo in ascolto costante con la gente, che ci vede come il loro partito. Riusciamo ad essere coerenti econcreti, infatti. Portiamo a casa risultati indiscutibili. Così facendo, ci sono ...

GianlucaVasto : Rosato senza un voto è dentro col Rosatellum. Nel Molise, M5S prima forza politica, nessun eletto. Se solo usassero… - CarloCalenda : Scusate, avete ragione. È che per me il M5S non è mai stato un partito. - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Pd-M5s? All’opposizione non devi fare alleanze. I dem usino questo tempo per decidere cosa voglio… - Europeo91785337 : #Paragone vai a LAVORARE non ti è bastato il risultato ridicolo alle elezioni ora c'è m5s Conte all'opposizione… - ritascavone : RT @DD_Forum: «Il M5S ha saputo parlare ai poveri.Che male c’è?Sono 6 milioni i poveri in Italia,magari la sinistra ricominciasse a parlare… -