Il dolore di Max Cavallari per Bruno Arena: “Prendi la valigia, io ti amerò per sempre” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mentre tutti salutavano in tv e sui social Bruno Arena l’amico più caro, Max Cavallari, non riusciva a dire nulla. C’era preoccupazione per lui, l’altra metà de I Fichi d’India, poi è arrivato anche il suo addio. Tre post ma siamo certi che sia solo l’inizio, perché dopo la famiglia di Bruno c’è lui che non potrà mai dimenticarlo, Max Cavallari che saluta Bruno Arena come avrebbe fatto sul palco se tutto questo fosse uno spettacolo, se tutto fosse finzione. Purtroppo, non c’è finzione, Bruno Arena è morto e le parole di Max Cavallari sono piene di dolore anche se cerca di nasconderle strappando un altro sorriso. Sceglie un brano di Eros Ramazzotti: “Sei un pensiero speciale”. Le parole di Max ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mentre tutti salutavano in tv e sui sociall’amico più caro, Max, non riusciva a dire nulla. C’era preoccupazione per lui, l’altra metà de I Fichi d’India, poi è arrivato anche il suo addio. Tre post ma siamo certi che sia solo l’inizio, perché dopo la famiglia dic’è lui che non potrà mai dimenticarlo, Maxche salutacome avrebbe fatto sul palco se tutto questo fosse uno spettacolo, se tutto fosse finzione. Purtroppo, non c’è finzione,è morto e le parole di Maxsono piene dianche se cerca di nasconderle strappando un altro sorriso. Sceglie un brano di Eros Ramazzotti: “Sei un pensiero speciale”. Le parole di Max ...

