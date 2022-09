E’ morto Bruno Arena | il comico dei Fichi D’India

(Di mercoledì 28 settembre 2022) All’età di 65 anni éil famoso e miticodei. L’annuncio c’è stato da parte di Paolo Belli tramite i social, postando una foto di loro due abbracciati, con la scritta R.I.P. e dei cuori spezzati. Il 17 gennaio 2013è stato colpito da un’emorragia celebrale causata dalla rottura di un aneurista. Da quel momento non è più ritornato sul palco, rimanendo su una sedia a rotelle, non recuperando l’uso della parola completamente. Da quel giorno Max Cavalieri, suo amico e collega inseparabile, insieme alla sua famiglia gli sono rimasti sempre accanto. Ci stringiamo al dolore della famiglia e del grande amico e collega Max. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Antonino Spinalbese parla di Santiago De Martino: il GF Vip ...

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - gaiainstabile : RT @Franchi98456048: È morto Bruno Arena. E penso che a Max Cavallari va dato il merito di non averlo mai lasciato solo. Visto che conosco… - andfranchini : Morto Bruno Arena, dei Fichi d’India- -

Arena, comico, attore e parte dello storico duo de 'I Fichi d'India' assieme a Max Cavallari, èa 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma cerebrale durante la registrazione di ...Sui social il cordoglio di amici e fan per l'attore scomparso Lutto nel mondo del teatro e della tv: èoggi, all'età di 65 anni,Arena, anima del duo comico dei Fichi d'India . A darne notizia sui social l'amico Paolo Belli, che ha condiviso su Facebook la foto di un loro abbraccio con il ...Stamattina è giunta una tristissima notizia per tutto il pubblico televisivo italiano: ci ha lasciato un bravissimo attore comico ...Cronaca nazionale Roma - 28/09/2022 11:33 - Mondo dello spettacolo in lutto. E' morto a 65 anni Bruno Arena, il comico del duo Fichi d'India. La notizia è stata data dal figlio Gianluca ...