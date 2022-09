Come cambiare il filtro dell’aria dell’auto da soli: la guida completa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il filtro dell’aria è un prezzo importantissimo che garantisce il funzionamento del motore. Cambiarlo a intervalli regolari e controllare che non sia sporco o ostruito è fondamentale. Ecco Come farlo in autonomia senza l’ausilio di un tecnico Molto spesso le scarse prestazioni del motore o il consumo anomalo di carburante sono il sintomo di problemi facilmente risolvibili. Il filtro dell’aria potrebbe essere responsabile di prestazioni compromesse, di rumori strani o di fumo di scarico particolarmente nero. Ma a cosa serve il filtro dell’aria? Perché il filtro dell’aria è utilissimo Il suo compito è quello di immettere nel motore aria pura, libera da polvere e detriti della strada. Per favorire la combustione della benzina ci vuole una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè un prezzo importantissimo che garantisce il funzionamento del motore. Cambiarlo a intervalli regolari e controllare che non sia sporco o ostruito è fondamentale. Eccofarlo in autonomia senza l’ausilio di un tecnico Molto spesso le scarse prestazioni del motore o il consumo anomalo di carburante sono il sintomo di problemi facilmente risolvibili. Ilpotrebbe essere responsabile di prestazioni compromesse, di rumori strani o di fumo di scarico particolarmente nero. Ma a cosa serve il? Perché ilè utilissimo Il suo compito è quello di immettere nel motore aria pura, libera da polvere e detriti della strada. Per favorire la combustione della benzina ci vuole una ...

