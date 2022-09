Chi è Amedeo Grieco del duo comico 'Pio e Amedeo': età, altezza e carriera (Di mercoledì 28 settembre 2022) Amedeo Grieco è nato il 20 agosto 1983 a Foggia, sotto il segno zodiacale del leone. La sua altezza è 177 cm ed il suo peso 75 kg circa. Il suo profilo Instagram ufficiale è @AmedeoGrieco. Come il suo grande amico Pio, con il quale ad oggi forma il duo comico «Pio e Amedeo», ha esordito in televisione nel 2004, sul canale locale Telefoggia, precisamente nella trasmissione “Occhio di bue”. Amedeo Grieco carriera: comico, attore e cabarettistaa Amedeo Grieco è un comico, attore e cabarettista italiano. Il suo nome è legato a quello di Pio D'Antini, amico d'infanzia con ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 settembre 2022)è nato il 20 agosto 1983 a Foggia, sotto il segno zodiacale del leone. La suaè 177 cm ed il suo peso 75 kg circa. Il suo profilo Instagram ufficiale è @. Come il suo grande amico Pio, con il quale ad oggi forma il duo«Pio e», ha esordito in televisione nel 2004, sul canale locale Telefoggia, precisamente nella trasmissione “Occhio di bue”., attore e cabarettistaaè un, attore e cabarettista italiano. Il suo nome è legato a quello di Pio D'Antini, amico d'infanzia con ...

ArmandaGelsomin : RT @AniaStasy3: Luca:'A ma te hai fatto er firm co Pio e Amedeo,io pensavo che non facevi ncazzo'. Gegia:'Ao sfatiamo questo fatto,che chi… - SiliconBoy_Z : Ecco a chi fanno ridere Pio e Amedeo - Jes912 : RT @AniaStasy3: Luca:'A ma te hai fatto er firm co Pio e Amedeo,io pensavo che non facevi ncazzo'. Gegia:'Ao sfatiamo questo fatto,che chi… - CorriereCitta : Mike Tyson stasera a Emigratis con Pio e Amedeo: chi è, carriera, oggi, prigione, peso, patrimonio, moglie, figli e… - Minnie00004 : RT @Giusepp60443835: Ragazzi mi è arrivata una notizia sono stati allertati vincet stefano giorg martino bea scintilla simone mamma valeri… -