Bollette luce e gas: quanto aumentano a ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire dal mese di ottobre 2022, le Bollette dell'elettricità sul mercato tutelato aumenteranno del 60%. È quanto stima la società di consulenza Nomisma Energia in... Leggi su europa.today (Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire dal mese di2022, ledell'elettricità sul mercato tutelato aumenteranno del 60%. Èstima la società di consulenza Nomisma Energia in...

