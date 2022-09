Amici di Maria de Filippi, Alessandra Celentano si è innamorata di un allievo: il video che 'conferma' tutto (Di mercoledì 28 settembre 2022) I fan sui social ne sono più che convinti: Alessandra Celentano avrebbe perso la testa per un allievo dell'attuale edizione di Amici. Ecco di chi si tratta e le prove schiaccianti a supporto della teoria. La figura di Alessandra Celentano ad Amici di Maria de Filippi, è una tra le più amate ed apprezzate. Nonostante i suoi metodi rigidi e i suoi giudizi sempre molto netti, ha una simpatia che è sempre oggetto di divertenti siparietti messi in scena dalla padrona di casa. Maria de Filippi, ormai conscia del 'potenziale' che le strigliate della maestra verso gli allievi generano, cerca sempre di stuzzicarla in modo da creare nervosismo ed approfittarsene ancora di più. Nelle scorse edizioni, alcuni dei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 settembre 2022) I fan sui social ne sono più che convinti:avrebbe perso la testa per undell'attuale edizione di. Ecco di chi si tratta e le prove schiaccianti a supporto della teoria. La figura diaddide, è una tra le più amate ed apprezzate. Nonostante i suoi metodi rigidi e i suoi giudizi sempre molto netti, ha una simpatia che è sempre oggetto di divertenti siparietti messi in scena dalla padrona di casa.de, ormai conscia del 'potenziale' che le strigliate della maestra verso gli allievi generano, cerca sempre di stuzzicarla in modo da creare nervosismo ed approfittarsene ancora di più. Nelle scorse edizioni, alcuni dei ...

