Werewolf by night | per Michael Giacchino è | una lettera d' amore ai mostri

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 settembre 2022) Il registaparla dello speciale Marvelby, descrivendo cos'è stato e cos'è per lui questo lavoro. Il Marvel Cinematic Universe sta preparando per tutti i fan uno speciale di Halloween,by, con protagonista Gael García Bernal e diretto da, che in una nuova intervista racconta le qualità del nuovo lavoro Marvel definendolo "unad'ai". In un'intervista con Empire, il compositore, che ora ritroviamo in veste di regista dello speciale di Halloweenby, racconta di quando parlò con Kevin Feige del progetto definendolo non ...