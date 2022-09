Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 27 settembre

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 27. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati due ‘5’, uno a Trieste e uno a Scafati, in provincia di Salerno, che vincono 133.695 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 279,6 milioni di euro. La combinazionedel concorso diè: 5, 22, 42, 49, 62, 63. Numero Jolly: 80. Numero Superstar: 36. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

10ELOTTO, IVINCENTI DI OGGI 04 05 07 14 19 24 26 29 33 38. 41 48 57 64 65 66 68 86 88 89. NUMERO ...Link utili : Agenzie delle Accise , Dogane e Monopoli,, Lotto