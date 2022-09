Spesa pubblica, contestato danno erariale per 1.5 milioni di euro a 17 funzionari (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Questa mattina, i militari della Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, hanno proceduto alla notifica di un provvedimento di invito a dedurre e contestuale “messa in mora”, con intimazione a risarcire per intero il danno causato all’Erario, nei confronti di diciassette persone fisiche, residenti tra le province di Napoli, Avellino e Salerno. Le attività istruttorie sviluppate dal Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno permesso di accertare una mala gestio di un compendio immobiliare di proprietà di un ente pubblico avente sede in comune della costiera amalfitana, facendo emergere un danno erariale di ammontare complessivo pari ad 1.400.794,42 euro (a cui aggiungere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Questa mattina, i militari della Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, hanno proceduto alla notifica di un provvedimento di invito a dedurre e contestuale “messa in mora”, con intimazione a risarcire per intero ilcausato all’Erario, nei confronti di diciassette persone fisiche, residenti tra le province di Napoli, Avellino e Salerno. Le attività istruttorie sviluppate dal Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno permesso di accertare una mala gestio di un compendio immobiliare di proprietà di un ente pubblico avente sede in comune della costiera amalfitana, facendo emergere undi ammontare complessivo pari ad 1.400.794,42(a cui aggiungere ...

