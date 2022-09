Si è spogliato e si è toccato il p*** | Attilio Romita | scandalo a luci rosse

(Di martedì 27 settembre 2022) "Affonzo, Affonzo...": Giucas Casella urla. Entra in studio a suon di Change (il suo motto). Balbetta. Suda. Vuole incontrare, che chiama De Mita facendo ridere tutti. Il motivo? L'ex mezzobusto del TG1 gli ha dato del "vecchio bavoso" e lui vuole vendicarsi. Alfonso Signorini affila le armi. Il tutto ovviamente al Gf Vip, in onda su Canale 5, la puntata è quella di lunedì 26 settembre. Parte il confronto.è felice perché dopo le lamentele dei giorni scorsi finalmente ha la telecamera tutta per sé. Giucas è nero. "Sono arrabbiato con te... Sono molto arrabbiato... Sono nervoso... Mi hai dato viscido, del vecchio bavoso... Ma cosa dici?", attacca. "Parli proprio tu... Hai fatto il balletto l'altro giorno... Ti seie ti seiil pacchetto... Dopo quattro ...

Today.it

Tu hai emulato me, ti sei, ti seiil pacchetto e hai emulato me' 'I commenti che ho fatto io - ribatte Romita - sono stati la lettura dei commenti che ho fatto sul web guardando ...Tu hai emulato me, ti sei, ti seiil pacchetto e hai emulato me' 23.41 Nella clip si vede anche il momento in cui dà del 'vecchio bavoso' a Giucas Casella 23.32 E' il momento di ... Gf Vip, Giucas Casella furioso con Attilio Romita: "Io viscido Non ho mai toccato le ragazze" Dopo essere stato completamente ignorato durante la scorsa puntata, Attilio Romita è decisamente uno dei protagonisti della diretta di lunedì sera. Il giornalista si ...Marco Bellavia, Daniele Dal moro, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Giaele De Donà sono sei i gieffini finiti in nomination durante la puntata di lunedì ...