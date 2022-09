Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di martedì 27 settembre 2022 (Di martedì 27 settembre 2022) Reazione a Catena 2022. Ultimi giorni di settembre, ma una certezza: anche questa sera, infatti, andrà in onda una puntata di Reazione a Catena, l’imperdibile quiz game che allena la mente e che vede alla conduzione, ormai da mesi, Marco Liorni. A fine ottobre, poi, il testimone passerà all’Eredità di Flavio Insinna. Protagoniste sono, ancora una volta, due squadre: da una parte i campioni “Le 3 e 1 quarto”, dall’altra gli sfidanti “Le Tieni il tempo”. Reazione a Catena 2022: “Le 3 e 1 quarto” VS “Le Tieni il tempo” Le regole del gioco sono sempre le stesse, ormai sono conosciute da tutti e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E di catene, anche musicali, da indovinare. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022). Ultimi giorni di, ma una certezza: anche questa sera, infatti, andrà in onda una puntata di, l’imperdibile quiz game che allena la mente e che vede alla conduzione, ormai da mesi, Marco Liorni. A fine ottobre, poi, il testimone passerà all’Eredità di Flavio Insinna. Protagoniste sono, ancora una volta, due squadre: da una parte i campioni “Le 3 e 1”, dall’altra gli sfidanti “Le Tieni il tempo”.: “Le 3 e 1” VS “Le Tieni il tempo” Le regole del gioco sono sempre le stesse, ormai sono conosciute da tutti e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E di catene, anche musicali, da indovinare. ...

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: , montepremi e parola vincente di martedì 27 settembre 2022… - anduelll : io odio reazione a catena io lo detesto ma che cazzo vuol dire che confuso e lontano si collegano perché un ricordo… - TantoCeRade : due twitterini che fanno con me una squadra per reazione a catena? il ricavato lo diamo in beneficenza all'Associa… - ukeusui : ODDIO BASTA SONO TUTTE E TRE CARINISSIME E BELLISSIME MA SOPRATTUTTO LETIZIA DI REAZIONE A CATENA IS SO CUTE!!! ALM… - cosmopaolita : @cmqfranci Ma poi lei con sta roba non ha fatto altro che alimentare la questione invece di chiuderla, perché inevi… -