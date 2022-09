Qui era solo un tenero bambino, oggi è un conduttore famosissimo (Di martedì 27 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qui era un bambino dalle guance tonde e i capelli biondissimi, oggi è uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano: l’avete riconosciuto? Molti riconosceranno nel taglio degli occhi quelli di questo personaggio televisivo che, però, qui era molto piccolo. Si tratta di Alfonso Signorini che in questa foto non aveva più di tre Leggi su youmovies (Di martedì 27 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Qui era undalle guance tonde e i capelli biondissimi,è uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano: l’avete riconosciuto? Molti riconosceranno nel taglio degli occhi quelli di questo personaggio televisivo che, però, qui era molto piccolo. Si tratta di Alfonso Signorini che in questa foto non aveva più di tre

reportrai3 : Come rivela L’Espresso, la prestigiosa rivista Nature accredita la validità dello studio del professor Crisanti sul… - Radio3tweet : Era un bell'autunno, e quando alzavo il naso dai libri, mi rallegravo che il cielo fosse così dolce: Simone De Beau… - gippu1 : Un altro topos ricorrente in questi casi è il Giovane lanciato un po' per disperazione, un po' per tentativo di rin… - bellaotero82 : RT @guidotweet: Diceva Aron che il Sessantotto era stato uno psicodramma. Qui tra Saviano (Resistere), Cathy La Torre (R-Esistere) e France… - raphaelangellll : RT @raphaelangellll: Pericle era certo della vittoria di Atene, e così pure, dopo di lui, il suo quasi-nipote Alcibiade. Ma le cose non and… -