Modena-Reggina | probabili formazioni e in tv

(Di martedì 27 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata drl campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta di Genoa, mentre gli amaranto hanno travolto il Cittadella consolidando il primato in classifica.si giocherà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Braglia.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Mister Tesser conferma il 4-3-1-2 con Gagno tra i pali, Azzi, De Maio, Cittadini e Oukhadda in difesa. A centrocampo, spazio a Panada, Gargiulo e Magnino. In avanti, Tremolada dietro le punte Diaw e Falcinelli. Gli amaranto di Pippo Inzaghi dovrebbero rispondere con il 4-3-3: in porta Colombo, Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara in difesa. A centrocampo, Crisetig al fianco di Fabbian e Mayer. In avanti, Cicerelli, Menez e Riva. LE ...

Reggina_1914 : Il VAR conferma: 1600 biglietti non sono bastati?? Aperto un altro settore nella Curva Ospiti di Modena ?? Le inf… - strillsport : Modena-Reggina, Bonfanti avverte gli amaranto: “Neanche Cagliari e Genoa ci hanno messo sotto” - psb_original : Reggina, va a gonfie vele la prevendita del settore ospiti: a disposizione altri 1600 biglietti #SerieB - darkobet : RT @Reggina_1914: Il VAR conferma: 1600 biglietti non sono bastati?? Aperto un altro settore nella Curva Ospiti di Modena ?? Le info per… - Giuly_Viola84 : A Modena si gioca in casa! #Reggina -

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1,...calcioNel video intervista a Nicholas Bonfanti, attaccante Modena Fc Il Modena c’è e sta lavorando molto bene. Parola di Nicholas Bonfanti, che carica squadra e ambiente in vista della ripresa del campionat ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Non è stato un buon inizio d ...