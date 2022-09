Maradona, il pronipote a segno con una tripletta in Argentina (Di martedì 27 settembre 2022) Hernán López Muñoz, pronipote di Maradona, ha segnato una tripletta con la maglia numero 10 del Central Córdoba Hernán López Muñoz, numero dieci del Central Córdoba, ha realizzato ieri una tripletta nella gara vinta contro l’Aldosivi. Una curiosità, la nonna del classe 2000 è Ana, una delle sette sorelle di Diego Maradona. Di seguito le sue parole dopo la tripletta. «Mio zio sarebbe stato felice per me. Ho sempre cercato di ascoltarlo, mi sono sempre procurato interviste o video suoi. Mi ha ripetuto di andare avanti, di non aver paura e di non mollare. Mia nonna dice che gli assomiglio quando dribblo. Ho lui come riferimento. Cerco di fare giocate simili. Insieme abbiamo visto varie partite del Mondiale ‘86, si ricordava ogni particolare dei match. Me lo sono goduto. Mi manca, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Hernán López Muñoz,di, ha segnato unacon la maglia numero 10 del Central Córdoba Hernán López Muñoz, numero dieci del Central Córdoba, ha realizzato ieri unanella gara vinta contro l’Aldosivi. Una curiosità, la nonna del classe 2000 è Ana, una delle sette sorelle di Diego. Di seguito le sue parole dopo la. «Mio zio sarebbe stato felice per me. Ho sempre cercato di ascoltarlo, mi sono sempre procurato interviste o video suoi. Mi ha ripetuto di andare avanti, di non aver paura e di non mollare. Mia nonna dice che gli assomiglio quando dribblo. Ho lui come riferimento. Cerco di fare giocate simili. Insieme abbiamo visto varie partite del Mondiale ‘86, si ricordava ogni particolare dei match. Me lo sono goduto. Mi manca, ...

