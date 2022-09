Malta | Devis Mangia sospeso dal suo incarico | è accusato di molestie sessuali

(Di martedì 27 settembre 2022) Sollevato temporaneamente dall’di ct didalla Federazione a “seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche”,sarebbe chiamato a rispondere di “” nei confronti di un calciatore della nazionale. È quanto riporta il “Times of”, che cita fonti federali. Il calciatore in questione, fra l’altro, secondo “Net News” era in gruppo ma non è sceso in campo in occasione della sconfitta di venerdì in Estonia. La questione – presa “molto seriamente” dalla Federazione – sarà affidata a un organo disciplinare indipendente e al tecnico verrà data la possibilità di difendersi. Fonti federali citate dai media locali fanno sapere che saranno esaminate anche precedenti accuse rivolte a ...

