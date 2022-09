Malore mentre gioca in spiaggia col fratello: morto bimbo di un anno (Di martedì 27 settembre 2022) Non ce l'ha fatta il bambino di un anno in coma da dieci giorni nell' ospedale Santissima Annunziata di Taranto , dopo aver accusato un Malore mentre giocava con il fratellino sulla spiaggia di Torre ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) Non ce l'ha fatta il bambino di unin coma da dieci giorni nell' ospedale Santissima Annunziata di Taranto , dopo aver accusato unva con il fratellino sulladi Torre ...

leggoit : #Taranto Malore mentre gioca in spiaggia col fratello: morto bimbo di un anno - BiagioRR : RT @mgmaglie: Grazie Mi fa molto piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l'altra sera, ho avuto un malore mentre ero in dir… - occhio_notizie : Norberto Bianchi, colto da malore mentre gioca a calcio con gli amici: morto l’ex calciatore della #Torres >>… - Marvod3 : RT @mgmaglie: Grazie Mi fa molto piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l'altra sera, ho avuto un malore mentre ero in dir… - dastjpopino : RT @mgmaglie: Grazie Mi fa molto piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l'altra sera, ho avuto un malore mentre ero in dir… -