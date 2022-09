Lega, Giorgetti e Romeo lasciano Federale dopo tre ore riunione (Di martedì 27 settembre 2022) E' ancora in corso a via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio Federale della Lega per la valutazione del risultato elettorale. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha lasciato la sede del partito senza rilasciare dichiarazioni, come il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo. "C'è rammarico per la percentuale raggiunta, che si sperava migliore e che molti - recita una nota del Carroccio - hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. È emersa soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma)".In apertura è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da celebrare nelle città entro la fine di ottobre: ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretari cittadini sui 1.367 totali (quasi il 60%), a seguire verranno rinnovati anche tutti ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) E' ancora in corso a via Bellerio a Milano ladel Consigliodellaper la valutazione del risultato elettorale. Il ministro Giancarloha lasciato la sede del partito senza rilasciare dichiarazioni, come il capogruppo in Senato Massimiliano. "C'è rammarico per la percentuale raggiunta, che si sperava migliore e che molti - recita una nota del Carroccio - hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. È emersa soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma)".In apertura è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da celebrare nelle città entro la fine di ottobre: ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretari cittadini sui 1.367 totali (quasi il 60%), a seguire verranno rinnovati anche tutti ...

