Lazio | Lotito | «Le nostre ambizioni come quelle di Sarri»

(Di martedì 27 settembre 2022) Claudioha scritto un editoriale per la rivistaStyle Magazine: alcuni estratti in anteprima delle sue parole Claudio, presidente biancoceleste, nei giorni scorsi ha scritto un editoriale suStyle Magazine, che uscirà prossimamente. Eccone qualche estratto riportato in anteprima dal Corriere dello Sport.– «Cari tifosi biancocelesti, la stagione sportiva 2022-2023 è cominciata in maniera decisamente positiva. Laha una rosa competitiva, una sua fisionomia di gioco, è coraggiosa, non rinuncia mai ad attaccare e fare la partita… incarna l’ambizione di tutta la società, che sul suo allenatore ha voluto costruire un nuovo progetto. Il patrimonio tecnico è stato molto rafforzato. I nostri migliori calciatori, che le grandi d’Europa vorrebbero, ...

Entusiasmo civile, la politica del fare, fedele a queste coscienzeè stato candidato e ha dominato la scena in Molise con Forza Italia. Ha strappato il 43%, una ventina di punti percentuali ...Di cui fa parte anche un sanguigno come Claudio. Il presidente dellaentra in Senato, sempre in quota forzisti, vincendo in Molise e dopo una campagna elettorale passionale, trascorsa ...Un nuovo importante impegno caratterizzerà la vita di Claudio Lotito: il presidente della Lazio sarà senatore in rappresentanza del Molise. Un obiettivo raggiunto ...Il patron biancoceleste dopo l'elezione al Senato: "L'impegno politico non mi distoglierà dalla società. Sarri e squadra ideali per vincere” ...