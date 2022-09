La Costituzione sarà pure vecchia, ma per riformarla servono esperti (Di martedì 27 settembre 2022) L’autorevole capogruppo uscente dei deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, ha rilevato che la Costituzione ha settant’anni e che, in alcune parti, andrebbe rinnovata. C’è indubbiamente del vero in questa constatazione, ma non mi sembra che l’unica via per il rinnovamento della Parte seconda della Costituzione possa essere quella di immettere nel nuovo spazio costituzionale il solo siluro del semipresidenzialismo. Sul tappeto che reca un po’ di polvere dell’assetto costituzionale, soprattutto per gli aspetti che afferiscono direttamente o indirettamente alla forma di Governo, c’è la questione del chiaro indebolimento del ruolo del Parlamento registratosi negli ultimi anni, dell’eccesso della decretazione d’urgenza, della attualità o meno di un bicameralismo paritario e perfetto, tanto più alla luce della riduzione del numero dei ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) L’autorevole capogruppo uscente dei deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, ha rilevato che laha settant’anni e che, in alcune parti, andrebbe rinnovata. C’è indubbiamente del vero in questa constatazione, ma non mi sembra che l’unica via per il rinnovamento della Parte seconda dellapossa essere quella di immettere nel nuovo spazio costituzionale il solo siluro del semipresidenzialismo. Sul tappeto che reca un po’ di polvere dell’assetto costituzionale, soprattutto per gli aspetti che afferiscono direttamente o indirettamente alla forma di Governo, c’è la questione del chiaro indebolimento del ruolo del Parlamento registratosi negli ultimi anni, dell’eccesso della decretazione d’urgenza, della attualità o meno di un bicameralismo paritario e perfetto, tanto più alla luce della riduzione del numero dei ...

