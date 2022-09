Jovanotti | auguri al “ragazzo fortunato” con un sogno ben preciso

(Di martedì 27 settembre 2022) Classe ’66, un passo dentro i 56 annioggi, 27 settembre, festeggia un nuovo traguardo personale. Ne è passato di tempo da quando ha iniziato la sua carriera musicale facendo il dj, prima in alcune radio e successivamente anche in diverse serate importanti. E quel “” ha incantato l’intero pubblico fino ad arrivare a un nuovo capitolo della sua storia e nuove consapevolezze. All’anagrafe è solo Lorenzo Cherubini, ma tutti ormai lo conosciamo con il suo nome d’arte: semplicemente. Il suo è un nome nato per sbaglio, quando il grafico ha stampato una delle sue prime copertine per qualche evento commettendo un refuso, al posto di Joe Vanotti. Ma è stato meglio così, al giovane artista che da poco aveva iniziato a farsi una bella nomina come dj è subito piaciuto quell’errore e ha colto ...

LucillaMasini : Auguri a Jovanotti, che compie 56 anni. Le tafche piene di pafticche di Viagra. (Fi fcherza) #auguri #Jovanotti… - AvrilItalian : RT @VanityFairIt: Oggi ci sono tantissimi compleanni celebri: Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne, Gwyneth Paltrow, Virginia Raffaele… - Dida_ti : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 56 ANNI, A JOVANOTTI . DA 'RAGAZZO FORTUNATO' A MATTATORE DELLE DISCOTECHE ED ARTISTA IMPE… - nico_ceto : Più il tempo passa, più sei mitico?? Auguri!! ?????? @lorenzojova #jovanotti #jova #lorenzojova #lorenzocherubini… - BorroniAnna1 : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 56 ANNI, A JOVANOTTI . DA 'RAGAZZO FORTUNATO' A MATTATORE DELLE DISCOTECHE ED ARTISTA IMPE… -

