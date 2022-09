Fondi Pnrr, l’Italia supera l’esame preliminare di Bruxelles per la seconda rata (Di martedì 27 settembre 2022) La Commissione europea ha approvato oggi una valutazione preliminare positiva della seconda richiesta dell'Italia di pagamento di 21 miliardi di euro, di cui 10 miliardi in sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti, nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), lo strumento chiave al centro del Recovery plan europeo "NextGenerationEU". L'Italia aveva presentato alla Commissione il 28 giugno scorso la richiesta di pagamento di questa seconda rata, fondata sui 45 traguardi e obiettivi intermedi ("target" e "milestone") selezionati nella pertinente decisione di esecuzione del Consiglio Ue, che dovevano essere raggiunti nel primo semestre 2022. Questi traguardi e obiettivi intermedi, ricorda una nota della Commissione, "riguardano in particolare delle riforme nei settori dell'impiego pubblico (nel quadro di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) La Commissione europea ha approvato oggi una valutazionepositiva dellarichiesta dell'Italia di pagamento di 21 miliardi di euro, di cui 10 miliardi in sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti, nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), lo strumento chiave al centro del Recovery plan europeo "NextGenerationEU". L'Italia aveva presentato alla Commissione il 28 giugno scorso la richiesta di pagamento di questa, fondata sui 45 traguardi e obiettivi intermedi ("target" e "milestone") selezionati nella pertinente decisione di esecuzione del Consiglio Ue, che dovevano essere raggiunti nel primo semestre 2022. Questi traguardi e obiettivi intermedi, ricorda una nota della Commissione, "riguardano in particolare delle riforme nei settori dell'impiego pubblico (nel quadro di ...

