F.1: Gare sprint raddoppiano, dal 2023 saranno sei (Di martedì 27 settembre 2022) C'è l'ok della Fia, da stabilire i weekend coinvolti ROMA - La Formula Uno non lascia, anzi, raddoppia. Nel 2023 le Gare sprint passeranno a sei contro le tre di questa stagione. Introdotta nel 2021,

FRAXCHARLES : chissà se il motore ferrari reggerà per 24 gare + 6 sprint.. - fraa_5 : RT @FRAXCHARLES: comunque mo 24 gare e 6 sprint race e la domanda è: con i motori come si fa? 3 sono pochi ora come ora, cioè se rimaniamo… - motorboxcom : #F1 Novità in arrivo dal 2023, le gare '#Sprint' passeranno da tre a sei coprendo dunque un quarto del prossimo cal… - Rache_Amala1908 : RT @assilemamore: La Ferrari con 24 gare + 6 sprint race possiamo dire già addio alla lotta per il mondiale 2023 haha - Rache_Amala1908 : RT @djamantvi: Domenicali se aumenti le gare e anche le sprint però allora devi aumentare anche i motori consentiti, perché non puoi pensar… -

con le qualifiche anticipate al venerdì e al sabato una gara da 100 chilometri che assegna punti e posizioni sulla ... F1, Sprint Race sempre più protagonista: raddoppia dal 2023 La Sprint Race diventa sempre più protagonista della F1 a partire dal prossimo anno. A partire dal 2023 infatti, saranno sei (e perciò raddoppiate) le mini - gare che daranno spettacolo il venerdì.