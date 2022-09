Esami ok per Lukaku, ma l’Inter non vuole rischiare (Di martedì 27 settembre 2022) Gli Esami di Lukaku sono buoni, ma i nerazzurri non vogliono correre rischi in vista della partita contro la Roma Benchè gli Esami di Romelu Lukaku abbiano dato esito positivo, c’è prudenza in casa Inter per l’impiego del belga dal minuto 1 in campo contro la Roma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vista l’importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute, i nerazzurri sono in dubbio se rischiarlo contro i giallorossi. Decisivi i prossimi allenamenti e, soprattutto, il rientro definitivo in gruppo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Glidisono buoni, ma i nerazzurri non vogliono correre rischi in vista della partita contro la Roma Benchè glidi Romeluabbiano dato esito positivo, c’è prudenza in casa Inter per l’impiego del belga dal minuto 1 in campo contro la Roma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vista l’importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute, i nerazzurri sono in dubbio se rischiarlo contro i giallorossi. Decisivi i prossimi allenamenti e, soprattutto, il rientro definitivo in gruppo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

