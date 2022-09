Elezioni 2022, Orfini: “Smarrita missione Pd, ora basta fuffa” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho fatto questa campagna elettorale come sempre: 5.000 km in 20 giorni, decine di incontri. La cosa che più mi ha colpito è che non ho trovato praticamente nessuno felice di votare il Pd. Anche i nostri elettori più fedeli erano stanchi, demotivati, sconfortati. Eroici nel loro esserci sempre, ma non felici”. Lo scrive il dem Matteo Orfini in un post su Facebook. “Penso che questo sia il punto da cui partire, e per questo non mi convince chi oggi ci spiega che andava tutto bene, il problema è solo non essere riusciti a fare le alleanze”, prosegue tra l’altro aggiungendo: “Il problema di fondo è che non è più chiaro a nessuno quale sia la missione del Pd. E quindi fatichiamo a coinvolgere, appassionare, convincere. Possiamo risolverla con le scorciatoie, come sempre. E dire che è colpa delle correnti (chi sarà il primo a dirlo?), che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho fatto questa campagna elettorale come sempre: 5.000 km in 20 giorni, decine di incontri. La cosa che più mi ha colpito è che non ho trovato praticamente nessuno felice di votare il Pd. Anche i nostri elettori più fedeli erano stanchi, demotivati, sconfortati. Eroici nel loro esserci sempre, ma non felici”. Lo scrive il dem Matteoin un post su Facebook. “Penso che questo sia il punto da cui partire, e per questo non mi convince chi oggi ci spiega che andava tutto bene, il problema è solo non essere riusciti a fare le alleanze”, prosegue tra l’altro aggiungendo: “Il problema di fondo è che non è più chiaro a nessuno quale sia ladel Pd. E quindi fatichiamo a coinvolgere, appassionare, convincere. Possiamo risolverla con le scorciatoie, come sempre. E dire che è colpa delle correnti (chi sarà il primo a dirlo?), che ...

