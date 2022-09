Elettra Lamborghini non ci sta | lo sfogo contro la sorella Ginevra e il Gf

pinaz_ : RT @Iperborea_: Alexa play Elettra Elettra Lamborghini - valen_mess_ : RT @Iperborea_: Alexa play Elettra Elettra Lamborghini - IsaeChia : #GfVip 7, dopo le lacrime di Ginevra Lamborghini la sorella Elettra rompe il silenzio: “Spettacolo triste, ecco la… - cmqpertina : RT @atrotnoc: quelli stanno là h24, è ovvio che parlano anche delle loro famiglie e dei loro rapporti, adesso fa giustamente parlare questa… - milesfairchivld : QUELLA REGINA DI ELETTRA LAMBORGHINI -

Wilma Goich, critiche adWilma Goich, con il suo carattere vivace e senza peli sulla lingua, sta animando la casa del Grande Fratello vip 2022 lasciandosi andare anche ad alcune dichiarazioni virali. E' ...Al Gf Vip, Antonino Spinalbese si è sentito di dare alcuni consigli a Ginevrain merito alla situazione tesa con sua sorella: cosa le ha detto in giardino. Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Summer from Bensound.comAntonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono rimasti in giardino insieme a Luca Salatino e Nikita Pelizon a parlare della loro vita. Qui è saltato fuori il discorso dei denti... Nella casa del… Legg ...Elettra e Ginevra Lamborghini: cos'è successo davvero tra le due sorelle, che non hanno rapporti da diversi anni.