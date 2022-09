Ebola in Uganda, focolaio in miniera d'oro si allarga: 23 morti. Ceppo resiste al vaccino (Di martedì 27 settembre 2022) Era un decennio che non si verificava un cluster di questa variante, particolarmante rara. Aumentano i casi confermati, il virus segnalato alle porte della capitale ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Era un decennio che non si verificava un cluster di questa variante, particolarmante rara. Aumentano i casi confermati, il virus segnalato alle porte della capitale ...

