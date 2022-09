Gazzetta_it : #Djokovic riparte da Tel Aviv dopo la finale di Wimbledon -

La Gazzetta dello Sport

Novak, fresco di Laver Cup, ha mostrato solo a tratti la sua ormai proverbiale forma fisica. Dopo un esordio spettacolare contro Tiafoe, a cui aveva lasciato solo 4 game in una masterclass ...Novaktornerà a giocare dopo quasi tre mesi di inattività (escludendo la Laver Cup in scena questa settimana). Il fuoriclasse serbo non scende in campo dallo scorso 10 luglio, quando vinse Wimbedon ... Djokovic riparte da Tel Aviv. Obiettivo Finals, ma il polso preoccupa Tennis - ATP, Flash, Focus, Interviste | "Federer è l'eccellenza in tutto" Le parole dell'ex coach dello svizzero: "Solo il fisico poteva fermare Roger, avrebbe giocato fino a cento anni" ...Novak Djokovic riparte da Tel Aviv. Il tennista di Belgrado ha giocato il suo ultimo match a Wimbledon, nella finale vinta contro Nick Kyrgios: una vittoria che gli ha consegnato il settimo titolo all ...