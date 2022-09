“Devo incoronare Carlo III” La scusa in tribunale per salvare la patente

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) Il duca che, negli ultimi venti anni, si è dedicato all'organizzazione dei funerali della Regina Elisabetta II ha cercato di evitare che gli togliessero lasostenendo che ne ha bisogno per organizzare l'incoronazione di ReIII. È il duca di Norfolk che, apparso ieri dinanzi a undi Londra, ha ammesso di aver guidato la sua «vecchia Bmw» mentre era al telefono con la moglie e di aver pure attraversato un semaforo con il rosso. Ma si è dilungato per circa mezz'ora nell'elencare «il disagio eccezionale» a cui andrebbe incontro se fosse incappato nella pena massima. L'incidente è accaduto il 7 aprile scorso e adesso il ‘nodo' è arrivato al pettine. Il duca aveva già nove punti di penalità, perché nel 2018 è stato pizzicato per ben due volte superare i limiti di velocità nel 2018. Arrivando a 12 punti in tre anni, ...