Cassano | «Maradona ha vinto un campionato con degli scappati di casa»

(Di martedì 27 settembre 2022) Le parole di Antoniosu: «Uno scudetto a Napolicondi squadra, ha fatto una cosa unica Antonio, ospite del podcast Muschio Selvaggio, ha parlato dello scudettodaal Napoli. Di seguito le sue parole. «Diego hail primo scudetto con una squadra didi, mentre il Secondo era almeno un Napoli recente. Ma Diego ha fatto una cosa unica: è rimasto a Napoli quando poteva andare via a prendere soldi, e nessun altro lo avrebbe fatto. Lui è un idolo che, insieme a Messi e Michael Jordan, sarà ricordato anche tra 50-100 anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

napolipiucom : Cassano: 'Maradona ha vinto il primo scudetto a Napoli con gli scappati di casa'. Arriva la dura replica di Renica… - ArmandoPietroD : RT @TolliVincenzo: #Cassano '#Maradona a #Napoli ha vinto uno scudetto con gli scappati di casa' Tra gli scappati c'è gente come Bagni, Fe… - sscalcionapoli1 : “Maradona ha vinto a Napoli con gli scappati di casa”. Marolda replica a Cassano: “Lui è scappato di testa”… - FedericoCicir14 : @m_agostinopio @sscnapoli Avete sentito le dichiarazioni di Cassano. Ha detto che Maradona ha vinto il primo scudet… - azzurroooo : RT @TolliVincenzo: #Cassano '#Maradona a #Napoli ha vinto uno scudetto con gli scappati di casa' Tra gli scappati c'è gente come Bagni, Fe… -

Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da ...Le parole disu DiegoOspite al programma radio Muschio Selvaggio, Fantantonio si è pronunciato anche su D10S con i seguenti termini: 'Penso che sia difficile trovare un'idolatria ...Antonio Cassano ospite dell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, un podcast condotto da Fedez e il suo migliore amico, nonché content creator, Luis Sal, ha detto la sua su Maradona e la squadra con ...L'ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha risposto a modo duro alle parole pronunciare da Antonio Cassano.